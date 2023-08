Stand: 11.08.2023 10:38 Uhr Helmstedt: Feuer in Mehrfamilienhaus - Bewohner retten sich

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Ein Bewohner und ein Gast einer Dachgeschosswohnung waren durch einen Rauchmelder geweckt worden. Sie konnten sich unverletzt aus der brennenden Wohnung retten und alarmierten auch die anderen Hausbewohner. Die Feuerwehr evakuierte zusätzlich das Nachbarhaus. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

