Stand: 09.06.2022 08:58 Uhr Helios-Beschäftigte in Herzberg streiken bis Freitag

Bei der Helios-Klinik in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) wird bis Freitag gestreikt. Es gibt einen Notdienst. Die Beschäftigten wollen vor der nächsten Tarifrunde den Druck erhöhen und fordern deutlich mehr Geld. Helios hatte 2,3 Prozent mehr Lohn für dieses und für nächstes Jahr angeboten, dazu eine Corona-Prämie von 200 Euro. Die Gewerkschaft ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn und eine Prämie von 1.500 Euro. Der Konzern habe im vorigen Jahr mehr als 700 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, so die Gewerkschaft.

Weitere Informationen Mitarbeitende von Helios-Kliniken streiken für mehr Lohn Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Mehrere Häuser sind betroffen. (12.05.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.06.2022 | 07:30 Uhr