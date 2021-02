Stand: 05.11.2019 11:28 Uhr Heinz-Erhardt-Statue steht wieder

Das Heinz-Erhardt-Denkmal in Göttingen ist am Dienstag wieder auf ihrem alten Platz aufgestellt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die zwei Meter große Statue war Mitte September von ihrem Sockel gerissen und gestohlen worden. Drei Wochen später wurde sie am Göttinger Wall gefunden.

Künftig besser vor Diebstahl geschützt

Nach Angaben eines Stadt-Sprechers ist die Figur, die Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Dobermann zeigt, präpariert worden, um sie künftig besser vor Dieben zu schützen. Heinz Erhardt hat in Göttingen acht Filme gedreht.

