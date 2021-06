Stand: 23.06.2021 10:13 Uhr Heinrich-Sohnrey-Gesellschaft löst sich zum Jahresende auf

Mit einer Fotoausstellung verabschiedet sich die Heinrich-Sohnrey-Gesellschaft aus der Kulturszene in Südniedersachsen. Der Heimatdichter wurde 1859 in Jühnde geboren und ist auch hier beerdigt. In seinen späten Werken ist ein klarer Hang zum Nationalsozialismus zu erkennen, was dazu führte, dass vor einigen Jahren Straßen und Schulen umbenannt wurden. Die Sohnrey-Gesellschaft, die ein Archiv des Dichters betreut und sein Werk auch kritisch betrachtet, verabschiedet sich mit einer Fotoausstellung aus der kulturellen Landschaft Südniedersachsens, so Hubertus Menke, der Vorsitzende der Gesellschaft. Die 73 Fotos aus der Zeit Sohnreys sind im Ort aufgestellt. Zum Jahresende löst sich die Gesellschaft nach mehr als 70 Jahren auf.

