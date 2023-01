Stand: 16.01.2023 17:09 Uhr Hann. Münden: Mutmaßliche Tankstellenräuber vor Gericht

Wegen drei Raubüberfällen müssen sich zwei Männer aus Hann. Münden Ende Januar vor dem Landgericht Kassel verantworten. Den 22 und 25 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, einen Lebensmittelmarkt und eine Tankstelle in Hessen, sowie eine Tankstelle in Niedersachsen überfallen zu haben. Bei dem Überfall im hessischen Gieselwerder im Januar 2022 soll einer der Täter den Tankstellenverkäufer mit einem Messer am Nasenflügel verletzt haben. Der Verkäufer soll sich zuvor geweigert haben, die Einnahmen auszuhändigen. Einen Tag später sollen die Angeklagten eine Tankstelle in Hann. Münden überfallen und 3.000 Euro erbeutet haben. Die Verdächtigen wurden kurz darauf von der Polizei festgenommen.

