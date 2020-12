Stand: 18.12.2020 12:05 Uhr Hann. Münden: Krippenweg statt Krippenspiele

Weil die Weihnachtskrippenspiele ausfallen, hat sich die Stadtkirchengemeinde in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) etwas anderes für Kinder ausgedacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Kindergartengruppen haben Krippenfiguren gestaltet, die in der Altstadt in Schaufenstern ausgestellt werden. Die beleuchteten Figuren können ab dem 4. Advent bestaunt werden. Über einen QR-Code können sich die Besuchenden auch ein passendes Hörspiel dazu anhören. Den Krippenweg gibt es bis zum 8. Januar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.12.2020 | 13:30 Uhr