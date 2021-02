Hann. Münden: Grüne und SPD wollen besseren Brandschutz Stand: 25.02.2021 10:38 Uhr In Hann. Münden fordern SPD und Grüne im Rat ein spezielles Brandschutzkonzept für Fachwerkstädte. Anlass sind mehrere Feuer in der historischen Altstadt.

Innerhalb eines Jahres hat es Stadtzentrum von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gleich dreimal gebrannt. Immer war die Brandursache ein technischer Defekt. Weil die Fachwerkhäuser dicht an dicht stehen, griffen die Flammen rasend schnell auf die Nachbarhäuser über. "Es war einfach eine sehr schmerzliche Erfahrung, dass die Häuser immer gleich zu mehreren abbrennen", sagte Grünen-Politiker Hartmut Teichmann NDR 1 Niedersachsen. "Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir ein Brandschutzkonzept für Fachwerkstädte brauchen, das es bislang in Niedersachsen noch nirgends gibt."

Regelmäßige Kontrollen sollen Gefahr verringern

Laut dem Plan soll die Verwaltung zusammen mit Experten prüfen, wie der Brandschutz verbessert werden kann. Ideen gibt es laut Teichmann bereits: Rauchmelder sollen regelmäßig kontrolliert und Schaumlöscher Pflicht werden. Außerdem müsse die Elektrik überprüft werden, da Defekte in diesem Bereich für viele Brände verantwortlich sind. "Es wäre wichtig, diese Schwachstellen aufzuspüren und Kontrollen in einem bestimmten Rhythmus durchzuführen", so Teichmann. Ein Auto müsse schließlich auch alle zwei Jahre zum TÜV. Die Parteien fordern, dass das Konzept innerhalb von drei Monaten vorgelegt wird.

