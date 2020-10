Halloween und Corona: Besser zu Hause gruseln Stand: 27.10.2020 15:43 Uhr In wenigen Tage ist Halloween. Doch auf den Gang von Tür zu Tür soll wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden. Das fordert Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

"Wir sind alle aufgerufen, unsere Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", sagte Reimann "Antenne Niedersachsen". Unter Einhaltung des Abstands von mindestens eineinhalb Metern und anderer Vorsichtsregeln sind Halloween-Umzüge nach wie vor erlaubt. Dabei spielt auch die Quote der Neuinfektionen in einer Region eine Rolle: Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sind maximal 25 Teilnehmer zulässig, bei mehr als 50 Neuinfektionen sind es höchstens zehn Teilnehmer aus maximal zwei Haushalten.

Virologe fordert Verbot durch Politik

Virologe Andreas Dotzauer von der Universität Bremen forderte in der Bremerhavener "Nordsee-Zeitung", dass die Politik das Laufen von Haustür zu Haustür verbieten sollte. "Wenn man sich die Infektionszahlen, die sich nah an einem exponentiellen Verlauf bewegen, nüchtern anschaut, würde ich dazu aufrufen, das Halloween-Laufen in diesem Jahr nicht durchzuführen." Auch kleine Kinder können ihm zufolge das Virus übertragen und sich selbst anstecken.

Landkreis Peine appelliert an Familien

Auch der Landkreis Peine bittet Familien darum, auf das Sammeln von Süßigkeiten und das Laufen von Tür zu Tür zu verzichten - ob nun im Rahmen von Halloween oder des Martinssingens. "Angesichts der derzeitigen Pandemie-Lage können wir nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren und dringend davon abraten, sich daran zu beteiligen", erklärte Kreissprecher Fabian Laaß. Laternenumzüge in größerem Rahmen seien nach der Rechtsverordnung des Landes untersagt. "Wir raten aber auch von kleinen Umzügen und auch dem Martinssingen ab", so Laaß weiter.

Spielen, Basteln und in den Wald

Damit die Kinder gemeinsam mit ihren Familien auch ohne die Süßigkeiten von den Nachbarn Freude haben, gibt der Landkreis konkrete Ratschläge für ein erlebnisreiches Halloween. Dazu gehören Spiele- und Bücher-Tipps, lokale Angebote wie der Gang in den Wald zum Spielen - genauso wie das Kürbis-Schnitzen.

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 27.10.2020 | 17:00 Uhr