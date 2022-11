Güterzüge kollidieren bei Gifhorn: Bahnstrecke gesperrt Stand: 17.11.2022 08:36 Uhr In der Nähe von Leiferde (Landkreis Gifhorn) sind am frühen Morgen zwei Güterzüge zusammengestoßen. Aus einem Tankwagen tritt hochexplosives Gas aus. Die Bahnstrecke Berlin-Hannover ist gesperrt.

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sind gegen halb vier auf der Schnellstrecke Berlin-Hannover zwei Güterzüge kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Leiferde und Dalldorf. Ein Güterzug habe an einem Haltesignal gestoppt, dann sei ein dahinter fahrender Güterzug aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Lokführer des aufgefahrenen Zuges wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Lokführer des vorderen Zuges wurde leicht verletzt.

Ein Tank aufgerissen

Durch die Kollision entgleisten mehrere Waggons und kippten um. Ein Tankwagen mit hochexplosivem Propangas wurde beschädigt und aufgerissen. Es werde derzeit erkundet, um wie viel Gas es sich handele, sagte der Feuerwehrsprecher. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, da die Unfallstelle mitten in einem Wald liege. Der Gasautritt erschwere aber den Einsatz: Retter könnten nur unter schwerem Atemschutz an die Unfallstelle. Zudem konnte die mobile Einsatzleitstelle nicht direkt am Unglücksort aufgebaut werden, sondern nur mit größerem Abstand am Bahnhof in Leiferde, wie es weiter hieß.

Verspätungen und Ausfälle im Fern- und Regionalverkehr

Das Unglück hat erhebliche Folgen für den Bahnverkehr - für Regional- und Fernzüge. Die Bahnstrecke Berlin-Hannover wurde in beide Richtungen gesperrt. Mehrere ICE- und IC-Verbindungen müssen umgeleitet werden oder fallen aus. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn folgende Verbindungen:

ICE-Züge NRW - Hamm - Hannover - Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten.

ICE-Züge Schweiz / Frankfurt(M) - Kassel - Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten.

IC-Züge Hannover - Stendal - Leipzig - Dresden fallen aus.

IC-Züge Köln - Dortmund - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus.

IC-Züge Amsterdam - Osnabrück - Hannover - Berlin enden/beginnnen bereits in Hannover Hbf. Die Halte in Wolfsburg Hbf, Stendal Hbf, Berlin-Spandau, Berlin Hbf und Berlin Ostbahnhof entfallen.

alle IC/ICE-Züge in diesem Abschnitt fallen aus

Auch der regionale Bahnverkehr ist betroffen: Der private Betreiber Enno teilte mit, dass auf der Strecke Hannover-Wolfsburg ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Teilabschnitt zwischen Wolfsburg und Lehrte noch tagelang gesperrt sein wird, weil bei dem Unglück auch die Oberleitung beschädigt wurde.

