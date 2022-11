Stand: 30.11.2022 15:46 Uhr Gruppe überfällt und verletzt Mädchen in Salzgitter

Ein minderjähriges Mädchen ist in Salzgitter Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Polizeiangaben wurde das Mädchen auf einer Grünfläche am E-Center in Salzgitter-Bad von drei jungen Männern und zwei jungen Frauen überfallen. Sie schlugen den Angaben zufolge gemeinschaftlich auf das Mädchen ein und ritzten ihm mehrfach mit einer Klinge in die Haut. Schließlich raubten sie dem am Boden liegenden Opfer eine geringe Summe Bargeld. Erste Vernehmungen deuteten darauf hin, dass die Täter zwischen 17 und 19 Jahre alt sind. Die Beamten suchen nun dringend nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer (05341) 189 70 bei der Polizei Salzgitter melden.

