Stand: 19.09.2023 11:36 Uhr Grüner Strom: Bauarbeiten für "Industrieleitung" gestartet

In Salzgitter haben am Dienstag die Bauarbeiten für die "Industrieleitung" begonnen. Diese soll die Werksstandorte der Salzgitter AG und lokal ansässige Unternehmen künftig mit erneuerbaren Energien versorgen. Die Salzgitter AG als Deutschlands drittgrößter Stahlproduzent hatte zuvor angekündigt, künftig Stahl nicht mehr mit Strom aus Kohle, sondern aus erneuerbaren Energien zu produzieren. Damit der grüne Strom dafür in ausreichender Menge zur Verfügung steht, baut der Netzbetreiber Tennet die sogenannte Industrieleitung. Die neue Infrastruktur soll insgesamt auch für ein stabileres Stromnetz in der Region sorgen, so Tennet. Bis Anfang 2026 soll die neue Leitung fertig sein.

