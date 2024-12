Stand: 23.12.2024 14:17 Uhr Grotrian-Steinweg: Insolvenz führt zu Kündigungswelle

Die 31 Mitarbeitenden des Klavierbauers Grotrian-Steinweg in Braunschweig verlieren offenbar ihren Arbeitsplatz. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen hat der Insolvenzverwalter des Unternehmens den Beschäftigten aus gesetzlichen Gründen gekündigt. Zuerst müssten die Ansprüche der Gläubiger des insolventen Unternehmens befriedigt werden, hieß es zur Begründung. Durch das neue Kaufangebot der chinesischen Parsons-Gruppe könne das möglich werden. Die Löhne der Mitarbeitenden seien vom Kaufpreis jedoch nicht zu zahlen, hieß es. Deshalb soll nun in Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite ein Sozialplan zu erarbeitet werden.

