Stand: 24.04.2023 18:42 Uhr Großeinsatz: Aggressive Rollstuhlfahrerin verletzt Polizisten

Eine Rollstuhlfahrerin hat am vergangenen Freitag in Braunschweig für einen Großeinsatz gesorgt - und zwei Polizisten leicht verletzt. Die 45-Jährige hatte trotz Hausverbot am frühen Abend einen Lebensmittelmarkt in einem Einkaufszentrums in der Stadt besucht und dort Kunden und Mitarbeiter beleidigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Polizisten wurden beschimpft. Als diese die Frau aus dem Einkaufsmarkt bringen wollten, habe die 45-Jährige um sich gespuckt und getreten. Zudem versuchte die Frau, die Polizisten zu beißen. Erst Rettungskräfte und ein Notarzt konnten sie beruhigen, so die Beamten weiter. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die Frau gestellt.

