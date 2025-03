Stand: 24.03.2025 17:54 Uhr Großbrand in Moringen: Fast 200 Strohballen gehen in Flammen auf

Am Sonntagabend haben in Moringen (Landkreis Northeim) zwischen 180 und 200 Strohballen gebrannt. Wie die Polizei Northeim am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner das Feuer gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Strohballen bereits vollständig in Brand. Daraufhin wurden weitere Feuerwehren aus der Umgebung angefordert. Laut Kreisfeuerwehr Northeim verteilten sie die Ballen mithilfe eines Teleladers und ließen sie kontrolliert abbrennen. Der Einsatz dauerte demnach bis in die frühen Morgenstunden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es Brandstiftung war, so die Polizei Northeim. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

