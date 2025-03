Stand: 25.03.2025 09:07 Uhr Mutmaßlicher Brandstifter attackiert Polizist mit Messer

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Brandstifters in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist ein Polizist leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Streifenwagens den Gesuchten am Freitag am Bahnhof in Bad Sachsa entdeckt. Er forderte den 29-jährigen Mann auf, stehen zu bleiben. Dieser sei dann auf das Einsatzfahrzeug zugegangen und habe den Polizisten im Auto mit einem Messer am Arm verletzt, so die Polizei. Später konnte der Angreifer festgenommen werden. Der 29-Jährige wird verdächtigt, am vergangenen Freitag eine Hecke und ein Feld vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. Der Mann sei mutmaßlich psychisch krank, so die Polizei. Sein Motiv bleibt unklar.

