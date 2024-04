Großbrand in Chemiefabrik Braunschweig: Feuerwehr weiter im Einsatz Stand: 18.04.2024 20:35 Uhr Zwei Tage nach Ausbruch des Großbrandes in einer Braunschweiger Chemiefabrik kann die Polizei noch immer nicht mit den Ermittlungen beginnen. Auch am Donnerstag war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ermittler müssten warten, bis die Brandbekämpfung vollständig abgeschlossen ist, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Frühestens am Freitag können die Beamten demnach damit beginnen, die Brandursache zu ermitteln. Der Brand ist seit Mittwoch unter Kontrolle. Bis in den späten Donnerstagnachmittag flammten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aber immer wieder Glutnester auf. Sie wurden mithilfe einer Drohne gefunden und mit einem Wasserwerfer bekämpft. Die einsturzgefährdeten Mauern der noch stehenden Gebäude stellten die Einsatzkräfte dabei vor Herausforderungen, so der Sprecher.

Gas abgefackelt: Drei Meter hohe Flammen

Am Donnerstagmittag rückte zudem eine Fachfirma mit einer mobilen Fackel an, um Gas aus einem defekten Tankwagen auf dem Gelände abzufackeln. Dabei entstand eine bis zu drei Meter hohe Flamme, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht. Am Donnerstag begannen die Einsatzkräfte auch mit ersten Aufräumarbeiten. Das nach Schätzungen des Feuerwehrsprechers rund zwei Fußballfelder große Gelände wurde durch das Feuer stark beschädigt. Durch die Explosionen seien Gebäude eingestürzt und auf dem Gelände Chaos entstanden, so der Sprecher. Für die Nacht war erneut eine Brandwache geplant - mit einsatzbereitem Wasserwerfer. Am Freitagvormittag werde die Lage neu bewertet, teilte der Sprecher mit.

Fünf Menschen wurden beim Einsatz verletzt

Am Donnerstag waren laut Feuerwehr noch mehr als 60 Kräfte in dem Gebiet am Schöppenstedter Turm im Einsatz, in der Hochphase des Brandes waren es rund 200. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 56-jähriger Polizist durch einen Radfahrer schwer verletzt, als er diesen an einer Sperrstelle nahe dem Brandort zum Halten aufforderte. Der 38-jährige Radfahrer fuhr den Angaben zufolge weiter, die beiden Männer stießen zusammen und stürzten. Der Polizist verletzte sich dabei schwer, der Radfahrer leicht. Zwei weitere Polizisten, die früh am Brandort waren, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verbrennungen, ein anderer Feuerwehrmann stürzte durch eine Druckwelle und verletzte sich leicht.

Stadt warnt vor Flüssen mit Brandrückständen

Ersten Erkenntnissen der Stadt Braunschweig zufolge ist bei den Löscharbeiten Löschwasser mit Brandrückständen in die nahe gelegenen Bäche Wabe und Mittelriede gelangt. Die Stadt warnt deshalb davor, das Wasser aus den Gewässern zu nutzen oder zu trinken. "Auch Tiere wie etwa Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden", teilte die Stadtverwaltung mit. Ob giftige Stoffe ins Wasser oder in Böden gelangt sind, ist aber noch unklar. Das Löschwasser wird den Angaben zufolge an einem Bach gestaut. Sowohl die Stadt als auch Greenpeace haben Proben entnommen. Laut Stadt sollen die Ergebnisse der Analysen in den kommenden Tagen vorliegen. Greenpeace geht von Laborergebnissen erst in 14 Tagen aus.

Tank mit 29.000 Litern brennbarer Flüssigkeit war bedroht

Das Feuer war am Dienstagmittag in dem Gewerbegebiet am östlichen Stadtrand ausgebrochen. Die Flammen schlugen bis zu 30 Meter hoch. Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung. Anwohnerinnen und Anwohner waren aufgerufen, das Gebiet am Schöppenstedter Turm umgehend zu verlassen. Die benachbarte A39 musste vorübergehend gesperrt werden. Weil die ersten Löschversuche scheiterten, griff das Feuer auf weitere Gebäude über. Wegen mehrerer Explosionen in einer Halle - und auch, weil ein unterirdischer Tank mit 29.000 Litern brennbarer Flüssigkeit bedroht war - mussten sich die Feuerwehrleute zunächst zurückziehen. Brandursache war nach Informationen von NDR Niedersachsen eine Verpuffung an einer der Maschinen in der Chemiefabrik. Das Unternehmen füllt Sprays mit chemischen Stoffen ab, wie zum Beispiel Deos, Glasreiniger, Enteiser oder Imprägniermittel.

