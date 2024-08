Stand: 09.08.2024 09:15 Uhr Großbrand: Drei Feuerwehrleute verletzt, Millionenschaden

Die Feuerwehr in Peine kämpft seit dem späten Donnerstagabend gegen einen Großbrand. Laut einem Polizeisprecher wurden bei den Löscharbeiten drei Feuerwehrleute verletzt. Kurz nach 23 Uhr war im Ortsteil Stederdorf nach ersten Erkenntnissen zunächst ein Auto in Brand geraten. Die Flammen entzündeten dann eine Lagerhalle mit Holzpaletten, an der das Fahrzeug abgestellt war. Die Halle habe im Vollbrand gestanden, hieß es. Später griffen die Flammen dann auf neun Autos einer benachbarten Autovermietung über. Laut Polizei waren zwischenzeitlich rund 320 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie hätten verhindert, dass das Feuer auch noch auf eine Tankstelle übergriff. Der Schaden wird vorläufig auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die genaue Ursache für den Brand ist unklar. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

VIDEO: Millionenschaden: Großeinsatz für die Feuerwehr in Peine (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.08.2024 | 07:30 Uhr