Brand in Peine: Feuerwehrleute verletzt, Zapfhähne schmelzen Stand: 09.08.2024 15:23 Uhr Die Feuerwehr in Peine hat am Donnerstagabend gegen einen Großbrand gekämpft. Laut einem Polizeisprecher wurden bei den Löscharbeiten drei Feuerwehrleute verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis Freitagmittag.

Immer noch sind Feuerwehrleute vor Ort. Das Feuer ist unter Kontrolle, es laufen aber noch Nachlöscharbeiten. Kurz nach 23 Uhr war im Ortsteil Stederdorf nach ersten Erkenntnissen der Polizei zunächst ein Auto außerhalb einer Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf die Halle über. "In der Halle waren Holzpaletten gelagert. Die boten dem Feuer ordentlich Nahrung", sagte Timm Wiesemann, Sprecher der Stadtfeuerwehr Peine. Die Flammen griffen auch auf neun Autos einer benachbarten Autovermietung über.

Drei Feuerwehrleute verletzt

Beim Durchzünden der Halle, als die Halle also schlagartig im Vollbrand stand, kam es zu einer enormen Wärmeentwicklung. "Dabei wurden drei Feuerwehrleute durch Überhitzung leicht verletzt", erklärte Wiesemann weiter. Sie hätten im Korb einer Drehleiter gestanden und von weiter oben gelöscht. Dort habe sie die aufsteigende Hitze den Feuers erfasst. Sie seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen. Sie konnten laut Feuerwehr aber am Morgen schon wieder entlassen werden.

Mitarbeiter schläft in Halle

Bevor der Brand auf die Halle übergreifen konnte, brachte die Feuerwehr noch einen Mitarbeiter der Palettenfirma in Sicherheit. Der habe in einem Wohncontainer in der Halle geschlafen. "Ein Feuerwehrkamerad wusste das, hat ihn geweckt und rechtzeitig aus der Halle gebracht" sagte Wiesemann.

Hitze lässt Tankpistolen schmelzen

Das Feuer habe eine so große Hitze erzeugt, dass die Tankpistolen einer benachbarten Tankstelle geschmolzen sind. "Und das, obwohl die Tankstelle 25 Meter von der brennenden Lagerhalle entfernt stand und zudem entgegengesetzt der Windrichtung lag," erklärte Feuerwehrsprecher Wiesemann.

Flughafenfeuerwehren helfen beim Löschen

Laut Polizei waren insgesamt rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Zuvor war von 320 Einsatzkräften die Rede gewesen. Sie hätten verhindert, dass das Feuer auf eine Tankstelle und eine Nachbarhalle übergriff. Dabei mitgeholfen haben auch Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehren aus Hannover und Braunschweig. "Die können in sehr kurzer Zeit eine große Menge Wasser abgeben und das über eine große Entfernung", sagte Wiesemann.

Hoher Schaden durch Brand in Peine

Auch noch am Freitagvormittag nach fast zwölf Stunden wurde immer noch gelöscht. Mit Baggern musste das zusammengefallene Dach angehoben werden, um an auflodernde Glutnester zu gelangen, so Wiesemann. Der Schaden wird vorläufig auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die genaue Ursache für den Brand ist unklar. Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

