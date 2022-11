Stand: 01.11.2022 08:19 Uhr Groß Oesingen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Kreistraße

Bei einem Unfall im Landkreis Gifhorn haben am Montag zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte eine 18-Jährige bei Groß Oesingen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich in einem Graben. Die 18-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, der 20 Jahre alte Beifahrer musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in eine Klinik gebracht, laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

