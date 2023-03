Stand: 21.03.2023 09:05 Uhr Grasleben: Feuer in Salzbergwerk richtet hohen Schaden an

In einem stillgelegten Schacht im Salzbergwerk in Grasleben (Landkreis Helmstedt) ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin geriet das Dach in Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Kräften an. Nach bisherigen Ermittlungen kam es danach auch zur Explosion einer Gasflasche. Sie sorgte dafür, dass das Kabel einer Gondel riss. Diese stürzte daraufhin in einen Schacht, der als Notausgang genutzt wird. Weil der Schacht unterirdisch mit einem Hauptschacht in dem Salzbergwerk verbunden ist, musste er evakuiert werden. Die Arbeiter stellten den Betrieb unter Tage ein. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Schaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.03.2023 | 06:30 Uhr