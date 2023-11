Stand: 13.11.2023 08:31 Uhr Goslar: Umweltverbände sind gegen Windräder im Harz

Umweltschützer halten eine Errichtung von Windkraftanlagen in den Wäldern des Harzes für einen "Irrweg". Das erklärten der Naturschutzbund (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Westharz in Goslar. Der Schaden sei größer als der Nutzen, teilten die Verbände mit. Die Wälder und Moore im Harz würden viel Kohlenstoff speichern und so zum Klimaschutz beitragen. Hintergrund der Reaktion ist die von der Bundesregierung von den Ländern geforderte Ausweitung von mehr Flächen für Windkraft.

