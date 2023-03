Stand: 26.03.2023 18:22 Uhr Goslar: Spinne im Auto - Autofahrerin verursacht Unfall

Eine Frau ist am Samstag in Goslar leicht verletzt worden, weil eine Spinne in ihrem Auto sie erschreckt hat. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich die Frau - wie sie selbst sagte - beim Anblick der Spinne so sehr erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto sei nach rechts von der Straße abgekommen und haben einen Baum gestreift. Anschließend geriet der Pkw ins Schleudern und rutschte auf ein Feld. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.03.2023 | 18:00 Uhr