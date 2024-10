Stand: 12.10.2024 16:00 Uhr Goslar: Miriam Cahn erhält in Abwesenheit Kaiserring 2024

Die Stadt Goslar hat der Schweizer Künstlerin Miriam Cahn am Samstag den Kaiserring verliehen. Die 75-Jährige lebt inzwischen zurückgezogen, wie die Stadt mitteilte - deshalb nahm eine Vertraute den Preis entgegen. Cahn hatte ein Kunstwerk geschaffen, das sie dem Mönchehaus-Museum in Goslar vermachte. Es ist eine Skulptur eines linken Arms. Symbolisch wurde dem Werk der Kaiserring auf den Ringfinger gesteckt. Die Jury bezeichnete Cahn als "eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart". Sie beschwöre in ihren Werken eindringlich die Ungerechtigkeiten und Dramen, die Menschen erleiden müssten. Miriam Cahn ist die 49. Preisträgerin des seit 1975 verliehenen Kaiserrings. Der undotierte Kaiserring zählt zu den bedeutendsten Kunstpreisen der Gegenwart in Deutschland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min