Goslar: Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Goslar ist in der Nacht zu Sonntag ein 63-jähriger Mann verletzt worden. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Der Schaden blieb gering.

