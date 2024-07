Stand: 08.07.2024 08:10 Uhr Goslar: Auf dem Marktplatz wird jetzt monatelang gebaut

In Goslar haben umfangreiche Bauarbeiten auf dem Marktplatz begonnen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) wollte am Montagmittag einen symbolischen Spatenstich durchführen. Die unter dem Pflaster liegenden Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Abwasser müssen erneuert werden. Bis auf wenige Ausnahmen müssten nach Angaben der Stadt keine Steine geschnitten werden. Dennoch könne es für Bewohner und Touristen auch mal laut werden. Das neue Leitungsnetz kostet laut Planungsbüro rund 600.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen Mitte November abgeschlossen sein. Wenn das klappt, könnte der Weihnachtsmarkt in Goslar pünktlich eröffnet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.07.2024 | 08:30 Uhr