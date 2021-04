Stand: 15.04.2021 13:26 Uhr Goslar: 24-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum im Bus

Der Tod eines 24-Jährigen in einem Bus in Goslar ist durch eine Überdosis Drogen verursacht worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach der Obduktion der Leiche mit. An welcher Substanz der Mann gestorben ist, werde noch untersucht, sagte ein Sprecher. Ein toxikologisches Gutachten sei angeordnet, werde aber Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittler gehen nicht von einem Verbrechen aus. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat der Mann die Substanzen selbst zu sich genommen", so der Sprecher. Es sei auch ausgeschlossen, dass der 24-Jährige durch das lange Liegen in dem geparkten Bus erfroren sei. Die Leiche war am Sonnabend auf dem Betriebsgelände entdeckt worden.

