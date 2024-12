Stand: 30.12.2024 11:34 Uhr Göttinger Friedenspreis 2025 geht an US-Physiker Frank von Hippel

Der Göttinger Friedenspreis 2025 wird an den US-Physiker Frank von Hippel verliehen. Das teilte die verantwortliche Stiftung Dr. Roland Röhl am Montag mit. Mit der Auszeichnung würden von Hippels Beiträge zur naturwissenschaftlichen Friedensforschung und zur Nicht-Verbreitung von Atomwaffen gewürdigt, heißt es von der Stiftung. Der 1937 in den USA geborene theoretische Physiker lehrte an mehreren renommierten US-Universitäten. Für die US-Regierung wirkte er nach Angaben der Stiftung außerdem an Abrüstungsabkommen mit. Von Hippels Eltern wanderten demnach 1933 in die USA aus. Sein Vater Arthur von Hippel hatte der Stiftung zufolge zuvor seine Göttinger Professur niedergelegt, um gegen die Entfernung von Juden aus dem Staatsdienst zu protestieren. Die Preisverleihung soll am 15. März 2025 stattfinden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

