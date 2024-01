Stand: 25.01.2024 10:32 Uhr Diplomatin Angela Kane erhält Göttinger Friedenspreis

Die in Hameln geborene Diplomatin Angela Kane bekommt den Göttinger Friedenspreis 2024. Das gab die Preisjury am Donnerstag bekannt. Sie begründete die Wahl mit der praktischen Friedensarbeit, die die Diplomatin über Jahrzehnte für die Vereinten Nationen (UN) sowie in Konfliktregionen geleistet habe. Von 2012 bis 2105 war Kane Hohe Repräsentantin der Uno für Abrüstungsfragen. Sie habe beispielsweise eine zentrale Rolle bei der Vernichtung chemischer Waffen des syrischen Assad-Regimes gespielt, hieß es von der Jury. Auch nach Ende ihres Wirkens für die UN habe sich Kane für die Nichtweiterverbreitung nuklearer Waffen, für friedliche Konfliktlösungen sowie für Abrüstung und Frieden engagiert. Der Göttinger Friedenspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Seit 1999 wird der Preis jährlich an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, die sich durch grundlegende wissenschaftliche Arbeit oder durch herausragenden praktischen Einsatz besonders für den Frieden eingesetzt haben. Die Preisverleihung findet am 9. März im Deutschen Theater Göttingen statt.

