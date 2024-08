Stand: 01.08.2024 12:42 Uhr Göttingen hat die beste Agrar-Universität in Deutschland

Die Georg-August-Universität in Göttingen ist im Bereich Agrarwissenschaften die führende deutsche Universität. Zu diesem Ergebnis kommt das Bewertungsunternehmen QS in seinem Ranking für 2024. Europaweit landete die Universität Göttingen im Bereich Agrarwissenschaften auf Platz 24. Für Niedersachsen als Agrarland Nummer eins sei das ein gutes Zeichen, sagte Landvolkpräsident Holger Hennies. Man brauche dringend Fachkräfte in der Landwirtschaft. Hennies hat selbst an der Göttinger Universität studiert. Dauerrivale Hohenheim in Baden-Württemberg erreichte in diesem Jahr den zweiten Platz. Der dritte Platz geht 2024 an die Technische Universität München.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft