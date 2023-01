Stand: 05.01.2023 15:50 Uhr Göttingen: Schaden durch Sperrmüllbrand in Mehrfamilienhaus

Durch einen Sperrmüllbrand ist am Donnerstagmorgen ein Schaden von 20.000 Euro in einem Mehrfamilienhaus im Göttinger Stadtteil Grone entstanden. Der Sperrmüll stand im Treppenhaus und geriet aus noch ungeklärten Gründen in Brand, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Göttingen war auch Elektroschrott dabei. Durch den Rauch seien die Hausbewohner in ihren Wohnungen gefangen gewesen. Die Bewohner folgten aber den Anweisungen der Feuerwehr, auf ihre Balkone zu gehen. Da einige Brandschutztüren mit Keilen dauerhaft geöffnet waren, konnte der Rauch auch in Wohnräume ziehen. Verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass in Treppenhäusern keine brennbaren Stoffe gelagert werden dürfen. Fluchtwege müssen frei- und Brandschutztüren geschlossen gehalten werden. Der Brand konnte durch die 29 Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Die Polizei sucht nun nach der Ursache.

