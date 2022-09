Göttingen: Polizisten retten Frau vor Ertrinken aus Fluss Stand: 12.09.2022 14:24 Uhr In Göttingen haben Polizisten eine Frau vor dem Ertrinken bewahrt. Die 46-Jährige war bereits so stark unterkühlt, dass sie sich kaum bewegen konnte. Mittlerweile befindet sie sich außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Hundehalterin am Samstagabend eine in der Leine treibende Frau entdeckt, die es aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer schaffte. Die Hundehalterin alarmierte darauf Rettungskräfte und Polizei. Angesichts des Zustandes der Frau, die nicht mehr auf Ansprache reagierte, ging ein Polizeibeamter in die 16 Grad kalte Leine und hielt die Frau über Wasser. Gemeinsam mit weiteren Beamten zogen sie die 46-Jährige "unter erheblichem Kraftaufwand" in Richtung Ufer, wie ein Sprecher mitteilte.

Lob für beteiligte Beamte

Wenig später eintreffende Rettungskräfte betreuten die stark unterkühlte Frau anschließend. Oliver Tschirner, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, bedankte sich bei den beteiligten Einsatzkräften. Durch ihr engagiertes Handeln hätte sie sie vor Schlimmeren bewahrt. Der 46-Jährigen geht es mittlerweile besser. Sie werde weiterhin medizinisch betreut, hieß es. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Frau aufgrund eines Unfalls in die Leine gefallen war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.09.2022 | 15:00 Uhr