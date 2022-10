Stand: 24.10.2022 13:15 Uhr Göttingen: Nickerchen an roter Ampel löst Rettungseinsatz aus

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist ein mutmaßlich stark alkoholisierter Mann aus Göttingen am Samstagvormittag vor einer Ampel an der Kauf-Park-Kreuzung hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den mit geschlossenen Augen in seinem Auto sitzenden Göttinger und vermuteten einen medizinischen Notfall. Sie alarmierten einen Rettungswagen. Noch bevor dieser eintraf, konnten die Helfer den lediglich eingeschlafenen Fahrer wachrütteln und somit auch den Grund für sein Nickerchen aufklären. Dem Göttinger wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.10.2022 | 14:30 Uhr