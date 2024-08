Stand: 01.08.2024 10:42 Uhr Göttingen: Neues Angebot für Menschen, die diskriminiert werden

Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen bietet ab August in Göttingen eine Beratungsstelle für Menschen an, die von Diskriminierung betroffen sind. Laut der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Göttingen, Christine Müller, ist es die erste Beratungsstelle dieser Art in Südniedersachsen. Vorher mussten sich Betroffene mit Vorfällen und Meldungen von Diskriminierung an die Beratung des Bundes in Berlin wenden. In Göttingen ist nach Informationen der Stadt nun Anişoara Moldovan die Ansprechpartnerin für Personen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder einer Behinderung diskriminiert wurden. Die Beratung ist laut Stadt vertraulich und kostenfrei.

