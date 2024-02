Wichtige Rechte für Menschen mit Behinderungen

In Deutschland ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der Vereinten Nationen seit 2009 geltendes Recht. In der UN-BRK sind klare Bedingungen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen - wie zum Beispiel beim Wohnen, Arbeiten, im gesellschaftlichen Leben oder bei der Mobilität - formuliert und konkretisiert. Drei Stellen kümmern sich um die Umsetzung: Die Staatliche Anlaufstelle im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) steuert den Nationalen Aktionsplan, das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) überwacht die Umsetzung und in der Staatlichen Koordinierungsstelle gibt es mit dem Behindertenbeauftragten eine zentrale Anlaufstelle.