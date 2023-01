Stand: 05.01.2023 17:16 Uhr Göttingen: Müllabfuhr am Schützenanger mit Böller beworfen

Die Müllabfuhr in Göttingen ist am Montag mit einem Böller beworfen worden. Ein Mitarbeiter dist dabei verletzt worden. Der Müllwagenfahrer sei in der Mittagszeit mit drei Kollegen am Schützenanger unterwegs gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Göttinger Entsorgungsbetriebe dem NDR in Niedersachsen. Aus dem Augenwinkel habe er gesehen, dass Jugendliche etwas nach ihm warfen. Es habe sich demnach um einen walnussgroßen Gegenstand gehandelt, der explodierte, als der Mann ihn wegwerfen wollte. Der Mitarbeiter wurde an der Hand und im Gesicht verletzt, er musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe sollen sich in dem Sprengkörper Metallsplitter befunden haben, die herausoperiert werden mussten. Die Polizei konnte dazu und zu der Art des Böllers keine Angaben machen. Sie ermittelt und sucht drei Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren, die den Tatort fluchtartig verlassen haben sollen. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon (0551) 491 - 2115 entgegen.

