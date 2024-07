Stand: 17.07.2024 11:19 Uhr Göttingen: Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Am frühen Dienstagabend ist Göttingen ein Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen. In dem Pkw saß eine Frau mit ihren Kindern, so die Feuerwehr. Die Mutter musste von den Feuerwehrleuten aus ihrem Auto gerettet werden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Kinder blieben laut Feuerwehr unverletzt, eines der Kinder wurde aber vorsorglich gemeinsam mit der Mutter ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Busses wurde demnach zunächst vom Rettungsdienst behandelt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Unklar ist ebenfalls, ob zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste in dem Bus saßen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min