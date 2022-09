Stand: 29.09.2022 12:15 Uhr Göttingen: Grüne erhalten Drohbrief mit unbekanntem Pulver

Im Büro der Göttinger Grünen ist ein Brief mit Morddrohungen und einem unbekannten Pulver eingegangen. In dem handschriftlichen Schreiben wird unter anderem gefordert, Nord Stream 2 zu öffnen und Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Darunter ist ein Hakenkreuz gezeichnet. Die Grünen haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Bereits vor zwei Jahren hatten die Partei, andere Gruppierungen und das "Rote Zentrum" Drohbriefe mit Nazi-Symbolen und einer pulverigen Substanz bekommen. Grünen-Vorstand Dirk-Claas Ulrich sagte, rechtsextreme Aktivitäten in Göttingen hätten in jüngster Zeit wieder zugenommen. Ein Wahlkampfauftritt der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang sei von Rechtsradikalen und Anhängern von Verschwörungsmythen mit Sprechchören und lauten Pfiffen unterbrochen worden. Auch bei einer Kundgebung mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Sonntag rechnen die Grünen mit Störaktionen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.09.2022 | 13:30 Uhr