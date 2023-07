Stand: 14.07.2023 21:28 Uhr Göttingen: Ersthelfer retten Schwerverletzte aus brennendem Auto

In Göttingen sind am späten Freitagnachmittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und vermutlich frontal gegen einen Baum gefahren. Anschließend fing der Wagen Feuer. Ersthelfer zogen die Insassen, den 42-jährigen Fahrer und seine 36-jährige Beifahrerin, aus dem brennenden Fahrzeug und kümmerten sich um sie, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war laut Polizei vor Ort. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter und beschlagnahmte das Auto, um die Unfallursache zu klären.

