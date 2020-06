Stand: 08.06.2020 18:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen: Corona-Auflagen werden nicht verschärft

In Göttingen wird es trotz des großen Corona-Ausbruchs zunächst keine weiteren Einschränkungen geben. Das teilte ein Stadtsprecher am Montag gegenüber NDR 1 Niedersachsen mit. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen ist die kritische Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bislang nicht erreicht worden, sagte der Sprecher. Im Vergleich zu Sonntag sei die Zahl der Infizierten nur um eine Person gestiegen. Der statistische Wert lag damit nach Angaben des Landes bei 42,7. Es lägen aber noch nicht alle Ergebnisse des Massentests in einem Hochhauskomplex vor, betonte der Sprecher. Deshalb gebe es auch noch keinen Grund zur Entwarnung. Die Entscheidung, wie es in Göttingen weiter gehe, falle erst in den kommenden Tagen.

Schulen bleiben in dieser Woche dicht

Damit bleibt es zunächst dabei, dass fast alle Schulen und einige Kitas in Göttingen bis zum Ende der Woche geschlossen sind. Ab Dienstag wird auch der Präsenzunterricht an den Berufsbildenden Schulen eingestellt. Zudem hatte die Stadt bereits in der vergangenen Woche den Göttinger Sportvereinen vorbeugend den Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Mannschafts- und Kontaktsportarten untersagt.

Rund 80 Bewohner erscheinen nicht zu Test

Die Stadt hat von Freitag bis Sonntag mit dem Massentest die Bewohner eines Hochhauses am Rande der Innenstadt auf eine Corona-Infektion untersucht. Der Komplex gilt als Schwerpunkt des aktuellen Ausbruchs. Trotz der behördlichen Anordnung waren rund 80 der dort gemeldeten 600 Menschen nicht zum Test erschienen. Ein Teil davon habe Gründe dafür genannt, sagte der Stadtsprecher. In den anderen Fällen werde noch ermittelt, warum sie nicht kamen. Die Tests würden in jedem Fall erneut angeordnet.

Integrationsrat warnt vor Hetze

Der Göttinger Integrationsrat kritisierte unterdessen, dass Menschengruppen als Sündenböcke stigmatisiert würden. Es gebe eine "Welle der rassistischen und diskriminierenden Hetze" in den sozialen Medien gegen Bewohner des Wohnkomplexes. Der Integrationsrat appellierte an die Medien, keine Vorverurteilungen vorzunehmen und forderte die Stadtverwaltung auf, den Sachverhalt genau aufzuklären.

Unklarheit über mögliche Maßnahmen

Bis Montag zählte die Stadt insgesamt 146 Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Sollte der genannte Schwellenwert von 50 überschritten werden, müsste die Kommune laut einer Vorgabe des Bundes die Notbremse ziehen, um das weitere Infektionsgeschehen einzudämmen. Welche Maßnahmen damit konkret verbunden wären, ist derzeit noch unklar. Zuständig für die Anordnung wäre jedenfalls die Stadt, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD). "Es gibt kein Regelwerk", betonte Köhler. Es müsse jedes Mal lagebedingt entschieden werden.

Schülerrat übt Kritik

Da unter den Infizierten auch Dutzende Kinder sind, bleiben die Schulen in Göttingen vorerst bis Freitag dicht. Um Eltern mit Betreuungsproblemen entgegen zu kommen, werde eine Notbetreuung angeboten, die aber auf das absolute Minimum beschränkt werden solle. Auch zwei Kindergärten bleiben geschlossen. Der Vorsitzende des Stadtschülerrats, Tim Wiedemeier, zeigte zwar im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen Verständnis dafür, dass die Infektionen eingedämmt werden müssen. Aber er beklagte auch, dass die Stadt die Schüler nicht ausreichend informiere. Zudem bemängelte er, dass die Schüler nun bereits seit zwölf Wochen zu Hause lernen müssten. Das soziale Umfeld Schule fehle. Er frage sich, was sinnvoller sei: volle Restaurants oder geschlossene Schulen?

Appell: Kontakte auf absolut notwendiges Maß reduzieren

Die Leiterin des Göttinger Krisenstabs, Peter Broistedt, appellierte indes an die Bevölkerung, sich unbedingt an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, damit das Virus sich in der Stadt nicht weiter ausbreite. "Es ist unumgänglich, unsere Kontakte auf das absolut notwendig Maß zu reduzieren." Jeder müsse jetzt überlegen, ob er in die Stadt, zum Einkaufen oder noch einmal Essen gehen müsse.

Betroffene Familien wehren sich gegen Beschuldigung

Private Familienfeiern zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan in einem Hochhaus am Rande der Innenstadt sollen nach Angaben der Stadt der Auslöser für das aktuelle Infektionsgeschehen gewesen sein. Das hätten Befragungen zu persönlichen Kontakten von Corona-Erkrankten ergeben, betonte die Stadt immer wieder. Einige der betroffenen Familien bestreiten, dass es die privaten Feiern gegeben hat. In einer Gegendarstellung im Internet, die sich an die Stadt Göttingen und die Presse richtet, heißt es: "Eine Zusammenkunft mehrerer Personen fand nur anlässlich des Gebets in der Moschee statt. Hier wurden sämtliche Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Eine Feierlichkeit, wie von Ihnen propagiert, fand nicht statt. Der wahrscheinliche Patient 'Null' ist nicht Bestandteil unserer Familie, sondern ist ein Einwohner des Wohnkomplexes."

Quarantäneverweigerer als Auslöser nicht erwiesen

In der Anfangsphase des aktuellen Infektionsgeschehens hatte es ein mit Corona getesteter Hochhausbewohner gegen seine Quarantäneauflagen verstoßen und musste von der Polizei in Zwangsquarantäne gesteckt werden. Sozialdezernentin Broistedt bestätigt, dass es sich bei diesem Mann nicht um ein Mitglied der muslimischen Familien in dem Hochhaus handelt. Sie hält es aber nicht für erwiesen, dass er der Auslöser für die massenweise Infektion war. Das sei eine Mutmaßung, die sie nach wie vor weder bestätigen noch dementieren könne. "Fakt ist, dass es auch schon im Vorfeld einen Menschen in diesem Gebäudekomplex gegeben hat, der Covid positiv war, und möglicherweise hat es dort Kontakte gegeben."

Tests im Hochhaus sind abgeschlossen

Am vergangenen Wochenende wurden die bisher noch nicht untersuchten Bewohner des Hochhauskomplexes auf eine Corona-Infektion getestet. Die Tests sind nach Angaben der Stadt abgeschlossen und alles sei friedlich verlaufen, berichtet NDR 1 Niedersachsen.

