Stand: 30.11.2022 19:30 Uhr Göttingen: Bankräuber zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Die Jugendkammer des Landgerichts Göttingen hat am Mittwoch zwei junge Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das Duo im Januar dieses Jahres eine Bankfiliale in Höckelheim bei Northeim überfallen hat. Der einschlägig vorbestrafte 22-jährige Haupttäter erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, sein 20 Jahre alter Mittäter wurde zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Gericht entsprach damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die beiden Männer hatten bei ihrem Überfall eine Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und so zur Herausgabe des Geldes gezwungen. Die Beute betrug exakt 12.460 Euro. Nach der Tat flohen die Verdächtigen und lösten einen SEK-Einsatz aus, bei dem unter anderem eine ehemalige Zuckerfabrik stundenlang umstellt wurde. Anfang März wurden die Männer festgenommen, sie waren zuvor von einer Zeugin erkannt worden.

