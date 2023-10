Stand: 14.10.2023 08:29 Uhr Gifhorn: Zwölfjähriges Mädchen stirbt bei Unfall

In Gifhorn ist ein zwölfjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte das Kind am Freitagabend auf Höhe einer ausgeschalteten Ampel eine Hauptstraße überqueren und übersah dabei vermutlich das Auto. Der Fahrer bemerkte die Zwölfjährige demnach zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnumer (05371) 98 00 bei der Polizei Gifhorn zu melden. Insbesondere werde ein in Richtung Norden fahrender Autofahrer gesucht, der nach Zeugenaussagen eine Vollbremsung am Unfallort gemacht haben soll.

