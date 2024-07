Stand: 25.07.2024 08:11 Uhr Gifhorn: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Supermarkt-Dieb

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag in Gifhorn einen Supermarkt am Eyßelheideweg bestohlen. Wie die Polizei Gifhorn am Mittwoch mitteilte, nahm er Waren im Wert von 250 Euro mit. Als er den Markt verlassen wollte, wurde durch die Sicherung an den Produkten ein Alarm ausgelöst. Mehrere Zeugen konnten ihn daraufhin zunächst festhalten. Als der Unbekannte zu einem Messer griff, konnte er sich befreien und in einen Wald nahe des Supermarkts entkommen. Um das Gebiet abzusuchen, erhielten die Gifhorner Beamten Unterstützung von einem Hubschrauber der Bundespolizei. Hinweise zum Vorfall oder dem Täter nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 98 00 entgegen.

