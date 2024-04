Stand: 19.04.2024 06:59 Uhr Gifhorn: 350.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Grußendorf (Landkreis Gifhorn) ist am Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Experten schätzen den Schaden auf mindestens 350.000 Euro. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die beiden Bewohner ins Freie gerettet. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Die Brandursache ist unklar. Wegen starker Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Anwohnende aufgerufen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.04.2024 | 07:30 Uhr