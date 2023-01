Stand: 11.01.2023 17:06 Uhr Gifhorn: 33-Jähriger wegen mehrerer Delikte festgenommen

Die Polizei Gifhorn hat einen Mann festgenommen, der durch diverse Delikte immer wieder aufgefallen ist. Am Montag habe der Mann in einem Einkaufsmarkt in Wittingen (Landkreis Gifhorn) vermutlich mehrere Frauen sexuell belästigt und beleidigt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Beamten brachten den 33-Jährigen nach Hause. Dort fanden sie Drogen, gestohlene Kennzeichen und Briefe, die nicht an ihn adressiert waren. Der Mann sei bereits polizeibekannt, weil er im Süden Gifhorns nachts an fremden Türen ruckele und auf Grundstücke laufe, so die Polizei. Der Mann wurde am Montag festgenommen, wegen fehlender Haftgründe am Dienstag aber wieder freigelassen. Gegen den 33-jährigen Gifhorner wird jetzt unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

