Stand: 19.01.2023 08:06 Uhr Gifhorn: 120 Bikes im Glockenpalast

Der Glockenpalast in Gifhorn soll wieder ein Besuchermagnet für die Region werden. In dem imposanten Bau auf dem Gelände des Mühlenmuseums entsteht derzeit eine Motorrad-Galerie. Nach den Vorstellungen des Betreibers Horst Edler soll sie künftig Tausende Motorrad-Fans anziehen. Zum Start werden etwa 120 Bikes der 1970er, 80er, 90er und 2000er Jahre gezeigt. Für das Publikum soll das Motorrad-Museum am 28. März öffnen. Laut Betreiber wäre es eines der größten Museen dieser Art weltweit. Zum Konzept gehört auch ein Café mit Biergarten. Der Glockenpalast stand seit langem leer. Den Grundstein für den imposanten Bau hatte 1996 der frühere Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow gelegt. Seit Anfang des Jahres gehört das Gebäude der Stadt Gifhorn. Sie hatte es samt angrenzendem Mühlenmuseum gekauft. Den Kaufpreis gab die Verwaltung mit 2,6 Millionen Euro an, von denen nach einer Kredit-Rückzahlung noch etwa 2,3 Millionen Euro flossen.

