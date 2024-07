Getötete Ehefrau in Göttingen: Vorwürfe gegen Jugendamt Stand: 15.07.2024 09:44 Uhr Nach der Tötung einer vierfachen Mutter in Göttingen wirft eine Angehörige der Stadt vor, sich nicht genug um die zurückgebliebenen Kinder zu kümmern. Heute will sich das Jugendamt zu dem Fall äußern.

Laut Stadt sind die Zuständigkeiten in dem Fall sehr komplex. Bei der Frage nach der dauerhaften Unterbringung der Kinder sind demnach verschiedene Jugendämter in zwei Bundesländern eingebunden. Heute wollen unter anderem die Jugenddezernentin Maria Karaus und der Fachbereichsleiter Jugend, Klaus Dieter Schmidt, erklären, was zum Wohl der vier Kinder unternommen wurde und welche Herausforderungen den Mitarbeitenden dabei begegnet sind.

Halbwaise sind bei Tante untergebracht

Bislang ist unklar, wo die vier Kinder im Alter zwischen zwei und 16 Jahren auf Dauer untergebracht werden sollen. Sie hatten laut der Stadt Göttingen nach der Tat im Mai angegeben, dass ihre Großtante in Schleswig-Holstein die einzige Angehörige ist. Bei ihr wurden die Kinder untergebracht, wie eine Stadtsprecherin bestätigte. Danach soll die Großtante das Jugendamt der Stadt Göttingen aber nicht mehr erreicht haben, so der Vorwurf.

Vater sitzt in Untersuchungshaft

Der Vater der Kinder wird verdächtigt, seine Ehefrau Anfang Mai in einer Wohnung in Göttingen getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Das Paar hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft getrennt gelebt. Frauenorganisationen aus Göttingen bezeichnen die Tat als Femizid.

