Stand: 12.09.2022 17:03 Uhr Geparktes Auto geht in Flammen auf - Mann schwer verletzt

In Braunschweig ist Sonntagfrüh ein geparktes Auto in Brand geraten und ausgebrannt. Ein 57 Jahre alter Mann erlitt bei Löschversuchen schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes im Stadtteil Melverode aufgenommen und vermutet Brandstiftung. Den Angaben zufolge hatte die Halterin des Fahrzeugs in der Nacht gegen 3 Uhr ein auffälliges Geräusch gehört und daraufhin den brennenden Wagen entdeckt. Auch ein neben dem Pkw abgestelltes Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.09.2022 | 06:30 Uhr