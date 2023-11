Genitalien verstümmelt? Angeklagter erscheint nicht vor Gericht Stand: 06.11.2023 13:18 Uhr Am Montag sollte der Prozess gegen einen Frauenarzt aus Niedersachsen eröffnet werden. Erschienen ist der 54-Jährige vor dem Landgericht Braunschweig jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl.

Bereits im Laufe der vergangenen Woche sei bei der Strafkammer ein Attest eingegangen, sagte ein Sprecher des Landgerichts auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Der Mediziner, der wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist, sei nicht reisefähig, heiße es in dem Attest. Die Strafkammer zweifelt das ausländische Attest an. Sie will zeitnah über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden, den Angeklagten per Haftbefehl suchen zu lassen.

Genitalien der eigenen Frau verstümmelt?

Mit einer Schere soll der 54-Jährige laut Anklage im April 2019 in einem Hotelzimmer in Dubai seiner Frau ein Stück des Jungfernhäutchens entfernt haben. Zuvor sei der Versuch des gemeinsamen Geschlechtsverkehrs gescheitert. Den Eingriff soll er ohne jegliche Betäubung vorgenommen haben. Laut Anklage erlitt die Frau starke Schmerzen und verlor viel Blut. Aus Angst vor einer angedrohten Scheidung und der damit verbundenen kulturellen Ächtung habe die damals 31-jährige Frau die Tat über sich ergehen lassen.

Gynäkologe übte Beruf weiter aus

Bisher schweigt der 54-jährige Angeklagte zu allen Vorwürfen. Der Fall war erst 2021 - zwei Jahre nach der mutmaßlichen Tat - bekannt geworden. Bis zu diesem Zeitpunkt übte der Gynäkologe seinen Beruf weiterhin aus. Der Niedersächsische Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA), der über die Berufserlaubnis entscheidet, verwies damals darauf, dass der Ausgang des Strafverfahrens zunächst abgewartet werden soll.

Dem Gynäkologen drohen bis zu zehn Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Urteil wird Ende November erwartet.

