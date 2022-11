Stand: 28.11.2022 06:30 Uhr Gelöschte Handydaten: Urteil gegen Ex-JVA-Mitarbeiterinnen

Am Amtsgericht Göttingen soll heute das Urteil gegen zwei ehemalige Mitarbeiterinnen einer Justizvollzugsanstalt (JVA) fallen. Ihnen wird vorgeworfen, die Daten vom Handy eines Häftlings gelöscht und ein Durchsuchungsprotokoll gefälscht zu haben. Die 29-jährige Angeklagte soll eine Beziehung mit dem Häftling gehabt und ihre 27-jährige Kollegin dazu angestiftet haben, die Daten zu löschen und das Durchsuchungsprotokoll zu fälschen, so der Vorwurf der Anklage. Der Häftling saß wegen sexuellen Missbrauchs der Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der JVA Rosdorf im Landkreis Göttingen ein. Sein Handy wurde dort vor zwei Jahren sichergestellt, nachdem darauf Bildmaterial mit sexueller Gewalt gegen Kinder entdeckt worden war. Die 27-jährige Angeklagte räumte vor dem Amtsgericht Göttingen ein, die Handydaten gelöscht zu haben, um ihre Kollegin zu schützen. Mit dem Protokoll habe sie aber nichts zu tun. Die 29-Jährige bestritt alle Vorwürfe. Sie ist inzwischen mit dem ehemaligen Häftling verheiratet. Der Fall landete vor Gericht, nachdem das Amtsgericht Strafbefehle über 2.000 Euro und acht Monate Haft auf Bewährung gegen die Frauen erlassen hatte. Dagegen erhoben sie Einspruch, deshalb musste verhandelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.11.2022 | 06:30 Uhr