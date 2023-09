Stand: 07.09.2023 07:00 Uhr Geldautomat in Seesen gesprengt

In Seesen im Landkreis Goslar ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zeugen hatten gesehen, wie mehrere Täter mit einem Auto vom Tatort flüchteten. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten. Beamte sicherten Spuren an der erheblich beschädigten Bankfiliale in Seesen. Wie viel Geld gestohlen worden ist, ist noch unklar. Die Beamten ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schwerem Diebstahl. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

